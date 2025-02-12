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Планы Вашингтона по заполучению доступа к редкоземельным металлам фактически стали началом процесса взыскания репараций с Украины. Об этом заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

"США фактически запустили процесс репараций, пытаясь взыскать в свою пользу украинские полезные ископаемые взамен потраченных на киевский режим миллиардов долларов", – приводит его слова РИА Новости.

Вместе с тем, как считает Смирнов, Украина должна возместить ущерб России, нанесенный Крыму и историческим регионам.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее американских средств, так как в какой-то момент государство может "стать Россией".

При этом, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, значительная часть Украины уже стала Россией. Четыре региона ранее уже вошли в состав страны по итогам референдумов, напомнил он.

