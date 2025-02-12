Бывший спикер парламента Константинос Тасулас избран президентом Греции

Фото: AP/Yorgos Karahalis

Бывшего спикера греческого парламента, кандидата от правящей партии "Новая демократия" Константиноса Тасуласа избрали президентом Греции, передает РИА Новости.

"В соответствии с результатами голосования президентом республики избран Константинос Тасулос, кандидатура которого набрала в четвертом голосовании абсолютное большинство голосов от общего числа депутатов", – подчеркнул председатель парламента Никитас Какламанис, добавив, что приведение к присяге избранного президента запланировано на 13 марта.

В четвертом туре голосования Тасуласу удалось набрать 160 голосов, для победы же необходимо было собрать 151 голос. Отмечается, что итоги выборов депутаты "Новой демократии" встретили стоя аплодисментами.

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что уйдет в отставку в среду, 12 февраля. Его мандат в качестве президента страны завершился 21 декабря 2024 года, но до избрания нового главы государства он продолжает исполнять свои обязанности. Лидер страны принял решение самостоятельно уйти со своего поста, чтобы парламент не объявил ему импичмент.