Путин рассказал об объемах финансовых резервов России

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Накопленные резервы гарантируют запас прочности экономики и финансовой системы России, заявил Владимир Путин. Об этом говорится на сайте Кремля.

На совещании по экономическим вопросам он отметил, что фонд национального благосостояния превышает 125 миллиардов долларов, а международные резервы составляют 560 миллиардов долларов.

Ранее президент подчеркнул, что экономический рост в стране должен стать более основательным и устойчивым. Российский лидер назвал высокий темп экономического роста базовым условием для успешного социального развития. Это также помогает созданию новых рабочих мест, повышению реальных доходов населения и позитивным демографическим изменениям, добавил он.

В декабре глава государства обратил внимание, что улучшение качества экономики и повышение уровня жизни россиян – главные задачи страны. Он напомнил, что этим целям посвящены национальные проекты. Достигнутые темпы роста российский лидер посчитал недостаточными.