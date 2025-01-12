Действующий президент Хорватии побеждает на выборах с более 70% голосов

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Действующий президент Хорватии Зоран Миланович побеждает на выборах главы государства, набрав 74,66% голосов избирателей по итогам второго тура. Обработано 99,48% данных из избирательных участков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственную избирательную комиссию (ГИК) республики.

По результатам подсчета голосов на 6 720 из 6 755 избирательных участков, Миланович получил 1 114 383 голоса избирателей.

Кандидат, поддерживаемый правящей партией "Хорватское демократическое содружество", Драган Приморац, получил 378 172 голоса, что составляет 25,34%. Явка избирателей составила 44,16%, отмечает ГИК.

Первый тур прошел 29 декабря прошлого года. Тогда после обработки 98% голосов Миланович набрал 49,2% голосов, а Приморац – 19,43%. Еще шесть кандидатов набрали 9% и менее.

Правом голоса обладали 3 762 224 избирателя, в том числе около 250 тысяч граждан, проживающих за границей.