В Йемене были атакованы 28 локаций, использовано более 150 боеприпасов – Пентагон

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США и Великобритания в ходе ударов по Йемену атаковали 28 различных локаций с несколькими целями и использовали свыше 150 боеприпасов. Об этом со ссылкой на представителя Пентагона сообщает РИА Новости.

Военный заявил, что результаты авиаударов еще подлежат оценке, однако большинство целей находились в незастроенных районах, отчего число жертв, скорее всего, будет невелико.

По его данным, авиаудары наносились в две волны – в первую из них были атакованы 16 локаций, во вторую – еще 12. Военный уточнил, что при нанесении ударов использовались самолеты с авианосца Eisenhower, подлодка типа Ohio, крейсеры и эсминцы.

"Всего немногим менее 30 разных локаций. Использовано было чуть больше 150 различных боеприпасов", – подчеркнул он.



Представитель Пентагона отметил, что каждая из локаций состояла из нескольких целей. По его словам, авиаудары должны были ослабить возможности хуситов атаковать суда в Красном море.

Он также рассказал, что в Пентагоне ожидают ответных действий со стороны хуситов, на данный момент был зафиксирован пуск одной противокорабельной ракеты, которая никуда не попала.

Авиаудары в рамках американо-британской военной операции были нанесены по Йемену в ночь на 12 января. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар.

Позднее американский президент Джо Байден подтвердил нанесение США и Великобританией ударов по позициям хуситов в Йемене. По его словам, он отдал соответствующий приказ в качестве прямого ответа на нападения хуситов на международные морские суда в Красном море. Он также сообщил, что операция была проведена при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.