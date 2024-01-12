Офицер ВСУ заявил, что закупкой дронов для армии занимаются неграмотные чиновники

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Закупкой дронов для украинской армии занимаются технически безграмотные чиновники, которые в этом не разбираются. Такое заявление сделал офицер ВСУ, специалист по разработке и производству беспилотников Юрий Касьянов.

"Проблема в администрировании. Проблема в том, что беспилотной сферой, так или иначе, <…> управляют люди, которые в этом не разбираются", – приводит его слова РИА Новости.

Касьянов пожаловался на украинских чиновников и заявил, что те, кто в стране ответственен за беспилотную авиацию, никогда не занимались разработкой и производством дронов. По его словам, из-за этого государство лишь массово заказывает беспилотники у перекупщиков, которые на местах собирают зарубежные модели.

Офицер отмечает, что на Украине из-за кумовства во власти не получается развернуть настоящее производство беспилотников.

"Давайте прямо говорить: у нас дилетантизм просто зашкаливает. <...>. Просто дебилы нами управляют", – высказался он.

Ранее директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская допустила отступление ВСУ. По ее мнению, если Украина не сможет соответствовать России в вопросе развития новых беспилотных систем, то ВСУ придется отступать.

Она также отмечала, что большая часть техники украинских сил была уничтожена именно с использованием ударных дронов.