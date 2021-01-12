Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак прокомментировал результаты встречи политсоветников "нормандской четверки" в Берлине. Об этом пишет РИА Новости.
Козак заявил, что похвастаться результатами встречи не представляется возможным. При этом политик отметил отличие прошедших переговоров от предыдущих.
"Это был достаточно откровенный обмен мнениями по всем вопросам реализации минских соглашений, реализации итогов парижского саммита, прежде всего, по политической составляющей", – отметил Козак.
Он подчеркнул, что сторонам не удалось прийти к окончательному решению. При этом участники переговоров выработали новые принципы и подходы к реализации дорожный карты по урегулированию в рамках контактной группы.
Козак добавил, что российская делегация считает встречу полезной.
Ранее в Кремле оценили возможность переговоров президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков заявил, что переговоры состоятся, если будут для этого соответствующие предпосылки.
25 декабря 2020 года Зеленский пообещал связаться с Путиным, если встреча советников в "нормандском формате" будет задерживаться. Он подчеркнул, что не звонит президенту РФ, потому что у него нет предмета для разговора.
Путина насторожило заявление Зеленского о пересмотре Минских соглашений
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