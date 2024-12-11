Тихановская заявила о возможности свержения Лукашенко силами ВСУ

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Участники "полка имени Калиновского", входящего в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ), могут сыграть роль в попытке свержения белорусского лидера Александра Лукашенко. Такое мнение украинским СМИ озвучила экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская, передает "Газета.ру".

Она уточнила, что хотела бы, чтобы все произошло мирным путем, но никто не знает, как все обернется. По ее мнению, многие граждане Белоруссии якобы с уважением относятся к этому подразделению. Тихановская считает, что оппозиция должна быть готова к любым сценариям развития событий.

В августе 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы, в результате которых Лукашенко одержал победу, набрав 80,1% голосов, в то время как Тихановская получила 10,12%. После этого несогласные с результатами голосования вышли на акции протеста. В результате противостояния с силовиками погибли несколько человек. Пострадавшие были с обеих сторон.

В ноябре 2024-го Лукашенко заявил, что при повторении протестов 2020 года в стране отключат интернет. С его слов, если бы во время протестов не удалось удержать ситуацию под контролем, то это могло привести к серьезным последствиям, в том числе войне.