Фото: ТАСС/ABACA/Blondet Eliot

Французский лидер Эммануэль Макрон прибудет с рабочим визитом в Польшу 12 декабря, чтобы обсудить отправку миротворцев на Украину. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Rzecpospolita.

Предполагается, что миротворческая миссия Макрона будет проходить по корейскому сценарию. Миротворцы должны будут находиться на линии разграничения. Президент Франции надеется, что Польша поддержит его план.

Ранее Трамп провел трехсторонние переговоры с Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским в Елисейском дворце Парижа.

Причем президент Украины появился на этом мероприятии в неподобающем виде, о чем высказались представители команды республиканца.

После переговоров с Зеленским Трамп заявил, что Киев готов заключить с Россией сделку по урегулированию конфликта. В связи с этим он призвал стороны к немедленному прекращению огня и началу переговоров.

