Посла Дании вызвали в МИД РФ из-за провокационных высказываний

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Посла Дании в Москве Якоба Хеннингсена вызвали в МИД РФ из-за его провокационных высказываний. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

"В МИД России был вызван посол Дании в Москве Я. Хеннингсен в связи с его провокационными высказываниями в датских СМИ относительно деятельности иностранных компаний в России", – уточняется в заявлении.

В комментарии министерства говорится, что в словах дипломата, которые содержат оценку экономики и правовых основ РФ, присутствуют недопустимые выражения, которые воспринимаются как вмешательство Дании во внутренние дела России. Кроме того, его высказывания противоречат Венской конвенции о дипломатических отношениях, подчеркнули в МИД РФ.

В заявлении ведомства также поясняется, что работе зарубежных компаний в РФ мешают санкционные меры Евросоюза и Соединенных Штатов. При этом такие организации могут рассчитывать на поддержку со стороны государства.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что Евросоюз подготовил 12-й пакет санкционных ограничений против РФ, который предусматривает запрет на импорт российских алмазов.

До этого Еврокомиссия предложила в рамках 12-го пакета санкций ввести новые ограничения в отношении 120 физических и юридических лиц России. Также ЕК планирует предусмотреть в проекте новые импортные и экспортные санкции, а также ужесточить потолок цен на нефть с целью борьбы с обходом РФ ограничений.



"Деньги 24. Итоги": США ввели новые санкции против российских банков