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Западные власти находятся в поисках нового президента Украины, который мог бы оказаться удобным и "тряпичным". Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Подобным образом политик прокомментировал заявление Службы внешней разведки (СВР) РФ, в котором говорилось, что Запад ищет преемника Владимиру Зеленскому. Среди возможных кандидатов упоминались Валерий Залужный, Алексей Арестович, Виталий Кличко и другие.

"На первый взгляд очень удивительно, что демократический Запад в очередной раз не считает нужным интересоваться мнением украинского народа и уже подыскивает нового удобного им тряпичного президента и предателя национальных интересов", – цитирует Шеремета РИА Новости.

При этом, по словам парламентария, в подобном поведении Запада нет ничего удивительного, поскольку Украина является для них исключительно площадкой для аномальных политических, экономических и социальных экспериментов.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что западные власти неизбежно бросят Украину. Он назвал киевский режим чуждым украинскому народу и подчеркнул, что в конечном итоге украинские власти останутся без финансовой поддержки западных союзников.

