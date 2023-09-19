Еврокомиссия предложила продлить механизм временной защиты украинских беженцев на год

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Еврокомиссия предложила продлить механизм временной защиты украинских беженцев в Евросоюзе на год, сообщила представитель ЕК Анита Хиппер, которую цитирует РИА Новости.

В частности, предлагается продлить его с марта 2024 года до марта 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Чехии с июля вступили в силу новые правила размещения беженцев с Украины, из-за чего лишиться крыши над головой могут около 50 тысяч украинцев.

Жители Чехии, готовые принять у себя украинских беженцев, с июля не получают от государства деньги на их содержание, средства переводят напрямую беженцам, однако для этого собственникам жилья нужно зарегистрироваться в специальном реестре. Кроме того, власти Чехии также больше не выплачивают средства людям с временной защитой, которые проживают в стране более 150 дней и не относятся к уязвимым группам.

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