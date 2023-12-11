В МИД РФ сообщили о проработке решения по трибуналу для руководства Украины

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Вопрос о формате трибунала над политическим руководством Украины в данный момент прорабатывается. Об этом телеканалу СТВ сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Он подчеркнул, что украинские власти понесут наказание за свои действия. Чем ближе будет к окончанию спецоперации на Украине, тем быстрее политики придут к единому мнению, каким именно будет трибунал, добавил посол.

Кроме того, по словам Мирошника, мировому сообществу также нужно определить, в каком из судов будет происходить процесс.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ сообщили, что российские следственные органы возбудили уже 3 286 уголовных дел по фактам преступлений, совершенных украинскими военными и политическим руководством Украины.

В ведомстве добавили, что среди таких преступлений числятся геноцид, терроризм, убийства, жестокое обращение с мирным населением, умышленное уничтожение и повреждение имущества, а также применение в боевых действиях запрещенных средств и методов.