Путин назвал ложью резолюцию Европарламента о Второй мировой войне

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Президент РФ Владимир Путин прокомментировал выводы резолюции Европарламента в отношении роли СССР во Второй мировой войне. По словам главы государства, заявление ЕП не более чем ложь, передает "Интерфакс".

"Попытки искажения этой правды исторической [о Второй мировой войне] прекращаются. К ним подключились не только наследники пособников нацистов, теперь дело дошло до некоторых вполне респектабельных международных институтов и европейских структур", – заявил президент.

Глава России напомнил, что резолюция Европарламента фактически приравняла Советский Союз к нацистской Германии с точки зрения инициирования масштабного международного конфликта. При этом, по словам Путина, противостояние подобной "беспардонной лжи" заранее объявляют "информационной войной против демократической Европы".

Президент напомнил, что российская сторона рассказывает о событиях и фактах Второй мировой войны и Великой Отечественной войны без прикрас, а также в полной мере раскрывает соответствующие архивные материалы. Это необходимо для сохранения истории, ценность которой напрямую связана с представлением совокупности событий.

В сентябре 2019 года Европарламент опубликовал резолюцию "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы". В документе, в частности, критиковались действия руководства СССР.

Впоследствии депутаты Европарламента призвали разработать стратегию борьбы с российской пропагандой. Они подчеркнули ее опасный характер и обвинили Россию в финансировании западных избирательных кампаний.

