Начался новый сезон конкурса "Лидеры России"

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко дал старт новому сезону всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". В этот раз мероприятие пройдет по новым правилам, передает "Российская газета".

"Только что у нас состоялось заседание наблюдательного совета конкурса, который одобрил новые правила конкурса, по которым в этом сезоне соревнования будут проходить не между личностями, а между командами", – отметил Кириенко.

По его словам, на конкурс смогут подать заявки команды из 5 человек, связанные друг с другом совместной деятельностью. Организаторы считают, что этот формат лучше отвечает требованиям времени и традиционным ценностям.

При этом критерии по возрасту и опыту участников останутся прежними. Команды смогут представлять как бизнес, так и госструктуры, включая министерства, ведомства и муниципалитеты.

Помимо этого, уточнил Кириенко, снимается запрет на повторное участие для победителей прошлых лет. Они могут отправить заявку в составе команды. В рамках конкурса участники получат рекомендации по развитию своих управленческих компетенций, а победители смогут пройти специальную образовательную программу в Мастерской управления "Сенеж".

Регистрация на конкурс "Лидеры России" доступна на официальном сайте до 29 декабря.

Замглавы администрации Кремля напомнил, что мероприятие проводится с 2017 года по поручению Владимира Путина. За 8 лет в стране появилась уникальная система социальных лифтов, аналогов которой нет нигде в мире, подчеркнул он.

