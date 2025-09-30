Около 11 тыс человек зарегистрировались на конкурс "Лидеры цифровой трансформации"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

Завершился прием заявок на участие в ежегодном конкурсе на соискание премии мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации". Регистрацию прошли около 11 тысяч отечественных и иностранных разработчиков, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Участникам необходимо будет создать цифровые решения для одной из 20 задач, которые подготовили московские ведомства и ведущие компании.

"В этом году заявки на конкурс поступили со всей России и еще из 26 государств, включая Китай, Индию, Белоруссию и Таиланд. Для разработки проектов участники объединились в команды. Их количество выросло в 1,5 раза по сравнению с прошлым сезоном, превысив 1,3 тысячи", – отметила Сергунина.

Больше всего зарегистрировавшихся россиян оказалось из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Приморского края, а также Самарской, Нижегородской и Свердловской областей. Средний возраст соискателей премии составил 25 лет. Большинство из них учатся в Российском технологическом университете, Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана, Московском авиационном университете и других вузах.

Авторы 200 лучших продуктов попадут в финал. Церемония награждения пройдет в конце октября. Победители в каждой категории получат по 1 миллиону рублей, а за второе и третье места участникам выплатят по 600 и 400 тысяч рублей.

Всего за время проведения конкурса в нем приняли участие более 51 тысячи человек. Они создали 2,2 тысячи перспективных решений. Финалист 2023 года продемонстрировал агрегатор площадок и услуг для представителей креативных индустрий. Он способен помочь подобрать и арендовать пространства в Москве.

Еще одна команда создала сервис автоматизированного проектирования зданий, который может оценить, как строение способно вписаться в ландшафт, и предоставить возможность усовершенствовать решение.

Один из победителей прошлого года сформировал систему расчета эффективности расходов для предпринимателей. После этого разработчики сделали проект, призванный помочь девелоперам проанализировать работу отдела продаж и увеличить конверсию. На сегодняшний день его тестируют в более чем 50 городских компаниях.

Ранее стало известно, что всероссийский хакатон "Открой#Моспром" пройдет в период с 17 по 19 октября. Принять участие в мероприятии смогут инженеры, IТ-специалисты, дизайнеры, аналитики, маркетологи, HR- и PR-специалисты, а также управленцы и эксперты отрасли. В командах им предстоит создать для крупных столичных компаний прототипы технологических продуктов и ресурсов.