В МИД РФ назвали активность НАТО в Черном море игрой с огнем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Действия НАТО в Черном море – это игра с огнем и очередное испытание на прочность, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, доводы США о свободе судоходства не работают. Рябков подчеркнул, что Москва видит провокации Соединенных Штатов и союзников по НАТО насквозь.

"К сожалению, приходится констатировать, что коллеги с той стороны пренебрегают очевидными вещами – логикой того, что риски возрастают – риски столкновения", – цитирует его РИА Новости.

При этом Рябков отметил, что Россия встревожена событиями в Черном море.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что силы Черноморского флота РФ следят за действиями американских военных кораблей в акватории Черного моря.

По данным ведомства, там с 30 октября находится американский эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, 3 ноября туда прибыл танкер John Lenthall, 4 ноября – штабной корабль Mount Whitney. Кроме того, над Черным морем в 100 километрах от российской границы были замечены два стратегических бомбардировщика В-1В.

