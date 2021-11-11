В МИД РФ назвали активность НАТО в Черном море игрой с огнем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Действия НАТО в Черном море – это игра с огнем и очередное испытание на прочность, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, доводы США о свободе судоходства не работают. Рябков подчеркнул, что Москва видит провокации Соединенных Штатов и союзников по НАТО насквозь.
"К сожалению, приходится констатировать, что коллеги с той стороны пренебрегают очевидными вещами – логикой того, что риски возрастают – риски столкновения", – цитирует его РИА Новости.
При этом Рябков отметил, что Россия встревожена событиями в Черном море.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что силы Черноморского флота РФ следят за действиями американских военных кораблей в акватории Черного моря.
По данным ведомства, там с 30 октября находится американский эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, 3 ноября туда прибыл танкер John Lenthall, 4 ноября – штабной корабль Mount Whitney. Кроме того, над Черным морем в 100 километрах от российской границы были замечены два стратегических бомбардировщика В-1В.
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