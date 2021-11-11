Посол РФ назвал хартию Украины и США набором вредных лозунгов

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Новая хартия стратегического партнерства Украины и США – набор вредных лозунгов, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Он отметил, что в этом случае очевидна нацеленность на обострение ситуации, а не на снижение напряженности.
"Кроме того, почти в каждой строчке – геополитическая заряженность на противодействие России. Любые намерения увидеть Киев в НАТО для нас неприемлемы. Планы по поставкам оружия "киевскому режиму" лишь усугубят ситуацию на юго-востоке Украины. Считаем, что упущена еще одна возможность заставить Киев остановить войну", – отметил Антонов на странице посольства в Facebook.
Антонова также насторожило, что встреча представителей Украины и США прошла на фоне резкого обострения ситуации в акватории Черного моря.
"Хочется верить, что американо-украинские договоренности не являются отступлением Вашингтона от "духа Женевы". Именно там американская сторона подтвердила необходимость выполнения Минских соглашений, упоминание которых, к слову, отсутствует в Хартии", – добавил посол России.
По его словам, лишь полное выполнение соглашений снизит накал на юго-востоке Украины. Антонов считает, что это же поможет в оздоровлении как региональной, так и глобальной безопасности.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин может встретиться с американским коллегой Джо Байденом в начале следующего года. Вероятно, что до конца текущего года главы государств проведут беседу в формате видеоконференции, а уже в начале 2022 года встретятся лично.
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