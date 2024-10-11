В правительстве Забайкалья объяснили инцидент с губернатором Осиповым

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В правительстве Забайкалья прокомментировали инцидент с губернатором региона Александром Осиповым, который, почесав нос, вытер руку о начальницу лесничества Елену Шаляпину, сообщает издание "Подъем".

По словам зампреда правительства Забайкалья по информационной политике и информационным проектам Вячеслава Кулакова, Александр Осипов не вспомнил об этом моменте, поскольку в голове был лишь сильный пожар, сил для тушения которого не хватало. Кроме того, летало много мошек. Кулаков также подчеркнул, что представителя лесничества вся эта история не расстроила.

"Сегодня нашли полное видео – удивительно, но оказалось именно так. Посмотрев, сказал: "Не всегда получается одновременно пожар тушить, нос почесать и по докладу уточнять. Главное, чтобы вся эта история не расстроила Елену Шаляпину", – рассказал Кулаков.

Ранее в Сети появилось видео, на котором стоит рядом с Осиповым трогает рукой нос, а потом проводит ею по плечу Шаляпиной. Позже стало известно, что губернатор чесал нос из-за мошки.

Накануне пожарные полностью ликвидировали возгорание травы в Борзинском районе Забайкальского края. Природный пожар начался еще днем 8 октября неподалеку от села Курунзулай. Угрозы населенным пунктам не было, пожар тушили 119 человек. Лишь ночью удалось его локализовать на площади в 20 тысяч гектаров, а затем и ликвидировать полностью.