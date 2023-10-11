Экс-глава МИД Австрии заявила, что чувствует себя в России как дома

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль сообщила, что чувствует себя в РФ как дома и хочет усовершенствовать свои знания русского языка, передает ТАСС.

Кроме того, Кнайсль сказала, что переедет жить в Петербург для работы в центре G.O.R.K.I. (The Geopolitical Observatory for Russia"s Key Issues), которым она руководит. Презентация центра состоялась в июне этого года в ходе Петербургского международного экономического форума.

Русский язык, по словам Кнайсль, – большое препятствие. Она старается выделить время, чтобы подтянуть знания, ведь русский язык для нее – важный инструмент в работе.

Экс-глава МИД Австрии отметила, что в университете ее окружают много добрых и практичных людей, которые готовы предложить свою помощь. По ее словам, это способствует выполнению многих задач.

Ранее сообщалось, что Кнайсль получает зарплату в России в рублях. Она сказала, что следит за курсом доллара и евро, но ее это касается в меньшей степени, поскольку она больше не имеет отношения к ЕС.

Также этим летом экс-глава МИД Австрии жила в Рязанской области в деревне Петрушово, где арендовала дом. Там она посетила праздник "Макушка лета", посмотрела выступления и пообщалась с местными жителями и гостями фестиваля.

Бывшая глава МИД Австрии приехала на лето в Россию