Экс-глава МИД Австрии заявила, что переедет жить в Санкт-Петербург

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль собирается переехать жить в Санкт-Петербург. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова Кнайсль.

Переезд она объяснила необходимостью работать в центре G.O.R.K.I. (The Geopolitical Observatory for Russia"s Key Issues), которым она руководит. Кнайсль добавила, что работа в центре требует много внимания.

В августе этого года стало известно о том, что Карин Кнайсль на лето поселилась в рязанской деревне Петрушово, где арендовала дом. Она также посетила праздник "Макушка лета", где смотрела выступления и общалась с местными жителями и гостями фестиваля.

Кнайсль также сообщила, что получает зарплату в России в рублях. По ее словам, она следит за курсом доллара и евро, но ее это касается в меньшей степени, поскольку она больше не имеет никакого отношения к Евросоюзу.