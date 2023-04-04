Экс-глава МИД Австрии предупредила о трудностях для Европы при запрете США экспорта СПГ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Импортеров в Евросоюзе ждут серьезные трудности в случае, если США запретят экспорт сжиженного газа. Такое мнение выразила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в своем Twitter.

"Сланцевый бум был основан, в частности, на низких процентных ставках. Кредит, созданный для постоянного притока денег. Если США запретят экспорт СПГ для удержания цен на низком уровне, то всем этим новомодным импортерам ЕС придется принимать очень жесткие решения", – написала она.

Кнайсль подчеркнула, что в Брюсселе "отсутствует здравый смысл", а потому, по ее мнению, худшее для Евросоюза еще впереди.

Ранее сообщалось, что Евросоюз хочет создать механизм, который даст государствам – членам ЕС возможность блокировать импорт российского сжиженного природного газа без необходимости вводить новые санкции. Министры энергетики стран ЕС планируют дать их правительствам право временно запрещать российским экспортерам заранее бронировать инфраструктурные мощности, необходимые для поставок СПГ.

До этого профессор Российского университета нефти и газа имени Губкина Валерий Бессель заявил, что Европа никогда не сможет отказаться от российского газа. Он подчеркнул, что у США может не хватить ресурсов для нормального обеспечения газом европейского континента и в Европе об этом прекрасно знают.

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