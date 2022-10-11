В Госдуме призвали ВСУ взять власть в свои руки

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ВСУ необходимо свергнуть националистов и взять власть в свои руки, чтобы спасти государство. Такое мнение высказал РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

"Уверен, что в рядах украинской армии еще остались достойные люди, которым не чужда офицерская честь и будущее своей страны. Пора брать власть в стране в свои руки и свергнуть нынешнюю продажную националистическую верхушку, которая полностью подконтрольна западным кураторам", – отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что режим украинского лидера Владимира Зеленского может отправить простых граждан на гибель. Поэтому он призвал здравомыслящую часть украинского общества и элиты не дать политику уничтожить государство. По мнению Шеремета, "катастрофу еще можно остановить".

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Зеленский, отдавая приказы совершать теракты, встал в один ряд с бывшим главарем запрещенной в РФ террористической группировки "Аль-Каида" Усамой бен Ладеном

Он также подчеркивал, что сам киевский режим также стал террористическим. ВСУ начали постоянно наносить удары по критической инфраструктуре АЭС в Запорожье и Курской области.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Путин предупредил Киев о жестких ответных мерах в случае продолжения терактов

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