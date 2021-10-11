В МВД заявили, что жизнь президента Сербии находится под угрозой

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Жизнь президента Сербии Александра Вучича находится под угрозой из-за борьбы с наркомафией, заявил министр внутренних дел страны Александр Вулин в интервью РИА Новости.
По его словам, накануне в стране раскрыли большую, жестокую и очень опасную группировку, на счету которой как минимум семь убийств.
"Уверен, что в ходе процесса будет раскрыто больше", – подчеркнул Вулин.
Он добавил, что у запрещенной в РФ преступной группировки остались главари, которые находятся в бегах. Глава МВД добавил, что в связи с этим безопасность президента находится под угрозой.
"Каждому из этих наркобоссов ясно, что, если убьют главу МВД, его заменят через парламент через месяц или два. А если Александра Вучича, то убьют политическую личность, которая гарантирует политическую стабильность Сербии, объединяет вокруг себя большинство политических субъектов и имеет абсолютное доверие большинства граждан Сербии", – пояснил Вулин.
Ранее Вучич сообщил, что отношения Москвы и Белграда исключительные. Он отметил, что сотрудничество Сербии и России отличное во всех сферах жизни.
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