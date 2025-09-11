Форма поиска по сайту

11 сентября, 14:09

Политика

Против командира ВФУ заведено дело о теракте за блокирование Суджи

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в отношении командира взвода Вооруженных формирований Украины (ВФУ), который участвовал в блокировании Суджи. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она уточнила, что фигурантом стал младший лейтенант Артем Чибисов.

Как установило следствие, с января по март с автоматом АК-74 на бронеавтомобиле "Хаммер" он совместно с сослуживцами несколько раз незаконно пересекал российскую границу в Суджанском районе.

В Судже Чибисов использовал оружие для атак на объекты гражданской инфраструктуры и мирное население, препятствуя эвакуации.

В результате его действий местным жителям был причинен значительный ущерб. Российским военным удалось задержать военного в ходе боевых действий, после чего Чибисов был передан следствию.

Сейчас устанавливаются мирные жители, пострадавшие от его действий. Также фиксируются повреждения гражданской инфраструктуры.

Ранее два командира ВСУ были заочно приговорены к пожизненному заключению за террористический акт в Курской области. 20 ноября 2024 года они отдали приказы о нанесении ракетных ударов по поселку Марьино Рыльского района. В результате пострадали не менее 17 человек.

политика

