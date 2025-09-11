Спикер парламента Симонян: Армения не рассматривает вывод военной базы России

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил, что вопрос вывода российской военной базы из страны пока не обсуждался. Его слова передает РИА Новости.

"Подобного разговора у нас нет", – отметил он.

Ранее депутат армянского парламента от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян заявил, что Армения и Азербайджан могли скоординировать вопрос вывода из Гюмри военной базы РФ. По его словам, Баку таким образом выдвигает еще одно условие, касающееся отказа от военного присутствия другой страны на армянской территории.

До этого вице-премьер РФ Алексей Оверчук в контексте возможного вступления Армении в Евросоюз заявил, что армянская сторона может закрыть воздушное пространство для России. Он напомнил, что Европа уже запретила полеты российских самолетов.

