Депутат ГД Анатолий Выборный посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Депутат Государственной думы Анатолий Выборный посетил пункт отбора на военную службу по контракту в Москве, передает Агентство "Москва".

"У всех, с кем я здесь общался, никаких нареканий и замечаний по поводу организации работы в пункте отбора нет. Всех устраивает внимание, которое уделяется здесь в каждом кабинете, крайне уважительное отношение, внимательный подход ко всем вопросам. Любые недоразумения, которые могут возникнуть, тут же снимаются на месте, на все вопросы можно получить профессиональный ответ", – сказал Выборный.

Политик рассказал, что в пункте отбора на военную службу желающие показывают документы, проходят необходимые процедуры и подписывают контракты, если документы готовы.

В штабе Выборный пообщался с контрактниками и их семьями. Также он поблагодарил бойцов за службу и сказал, что гордится москвичами, принимающими подобное ответственное решение. По его словам, будущие бойцы стараются внести вклад в обеспечение обороны и безопасности РФ.

"Нам нужна только победа", – заявил Выборный.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал работать по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1, 1 апреля 2023 года. В штабе принимают граждан с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, в субботу – с 09:00 до 16:00, в воскресенье – с 09:00 до 15:00. Запись в пункт отбора осуществляется на портале mos.ru. Кроме того, дополнительную информацию о прохождении службы по контракту и мерах поддержки военных и их семей можно получить по телефону на горячей линии 117. Также ответы на вопросы предоставляются через чат-бот @MskContract_bot в Telegram.

Между тем в Москве многие индивидуальные предприниматели, участвующие в городских фестивалях, перечисляют деньги в благотворительные фонды, находящиеся на связи с бойцами СВО. В настоящее время они передали на нужды бойцов четыре миллиона рублей. Также предприниматели передают военнослужащим долгохранящиеся продукты, хозяйственные принадлежности, кондитерские изделия.

