Депутат ГД Занко предложила оборудовать комнаты матери и ребенка на мероприятиях

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В России могут появиться комнаты матери и ребенка на государственных молодежных мероприятиях. С таким предложением к зампредседателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко обратилась зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко.

По словам Занко, к ней поступали обращения от молодых родителей, касающиеся проблемы отсутствия комнат матери и ребенка на различных мероприятиях. Из обращений стало понятно, что сейчас государственные форумы, конференции и прочие образовательные программы чаще всего не имеют комнат матери и ребенка, детских комнат и не предусматривают возможность брать с собой маленьких детей.

Это лишает молодых родителей участия в таких мероприятиях, а также создает впечатление, что они "сидят дома", добавила Занко.

"Поэтому важно при планировании мероприятий национального проекта "Молодежь и дети" учитывать этот момент", – отметила депутат в своем телеграм-канале.

Между тем в РФ могут увеличить пособие по уходу за ребенком. Авторы законопроекта предлагают установить минимальное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года в размере, равном 100% от прожиточного минимума для детей в регионе. Кроме того, предлагается увеличить пособие до 60% от среднего заработка родителя.