Сенатор Гибатдинов предложил запретить изымать имущество государственных меучреждений

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Сенатор Айрат Гибатдинов направил на отзыв в кабмин РФ законопроект, предлагающий запретить судебным приставам изымать имущество государственных и муниципальных медучреждений для урегулирования задолженности в рамках исполнительного производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию документа.

В тексте проекта закона указано, что изымание имущества государственных медорганизаций не допускается. Они отвечают по своим обязательствам деньгами, находящимися в их распоряжении. При недостаточности у медучреждений денежных средств для погашения задолженности "субсидиарную ответственность по их обязательствам несет учредитель указанной медицинской организации".

В разговоре с агентством Гибатдинов сказал, что необходимость в законопроекте появилась из-за сложившейся ситуации в Ульяновской области, где судебные приставы наложили взыскание на автомобиль, находящийся на балансе ГУЗ "Инзенская районная больница". По словам сенатора, машину закупили в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации".

Гибатдинов отметил, что изымание транспортного средства не поспособствует устранению задолженности, однако негативно повлияет на качество и оперативность оказания медуслуг. Он считает необходимым пересмотреть федеральное законодательство и дополнить перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

Ранее Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ, а также за призывы к деятельности, призывающей подорвать безопасность страны. Инициатива уточняет список преступлений, за которые могут изъять собственность, полученную в результате их совершения. Изменения внесут в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России.