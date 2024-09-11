Прокурор МУС Карим Хан прибыл с визитом в Киев

Фото: AP Photo/Peter Dejong

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан прибыл в Киев. Об этом говорится на странице МУС в соцсети X.

В рамках своего визита Хан уже посетил Национальную детскую больницу "Охматдет", а также посетил объекты и побеседовал с жертвами предполагаемых преступлений, совершенных в местах лишения свободы.

"Сотрудничество с национальными властями по-прежнему играет важную роль в ускорении расследований на местах в Украине", – говорится в заявлении МУС.

Верховная рада Украины одобрила ратификацию Римского статута Международного уголовного суда 21 августа. Инициативу поддержал 281 народный депутат, против выступил один парламентарий. Таким образом, Украина рассчитывает стать полноправным членом МУС, что является одним из требований для присоединения к ЕС.

В Совфеде отмечали, что ратификация Украиной Римского статута МУС с политической точки зрения выглядит как предательство киевскими властями своих военных, поскольку юридически эта процедура открыла для них "прямую дорогу в Гаагу".