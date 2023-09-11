МВД РФ объявило в розыск мэра украинского города Днепр Филатова

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МВД России объявило в розыск мэра украинского города Днепр Бориса Филатова. Это следует из базы розыска ведомства.

"Филатов Борис Альбертович. Украинец. Разыскивается по статье УК РФ", – сказано там.

ГСУ СК РФ в апреле 2022 года возбудило в отношении мужчины уголовное дело по части 4 статьи 33, статьи 357 УК РФ ("Подстрекательство к совершению геноцида, то есть склонение к действиям, направленным на полное или частичное уничтожение национальной группы как таковой путем убийств членов этой группы").

В свою очередь, суд заочно арестовал Филатова.

Ранее в розыск была объявлена украинская актриса Адрианна Курилец. В России в отношении нее завели уголовное дело за призывы к насилию над офицерами российской армии.

До этого в российский уголовный розыск также объявили украинских врача Геннадия Друзенко и телеведущую Наталью Мосейчук. В СК РФ уточнили, что Друзенко и Мосейчук призывали к насилию в отношении российских военных.

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