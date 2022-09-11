В ДНР сообщили о попытке контратаки ВСУ в районе поселка Пески

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Вооруженные силы Украины предприняли неудачную попытку контратаки в районе населенного пункта Пески, сообщает Народная милиция ДНР в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, боевики ВСУ танковой и мотострелковой рот выдвинулись из Первомайского в район поселка Пески. При этом они встретили ожесточенный отпор со стороны бойцов "Сомали" и 11-го полка Народной милиции ДНР.

Попытку ВСУ контратаковать на донецком направлении подавили – противник убежал, оставив на поле боя два подбитых танка, две БМП и множество убитых солдат.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

