В Москве соединили ключ расшифрования онлайн-голосования

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

В Мосгоризбиркоме прошла процедура соединения ключа расшифрования данных дистанционного электронного голосования на муниципальных выборах в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Отмечается, что ключ расшифрования был разделен на пять частей. Их хранителями были секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов, глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, член ЦИК Антон Лопатин и председатель Совета муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин.

Выборы в Москве длились три дня – с 9 по 11 сентября. Голосование завершилось в воскресенье в 20:00. В этом году избирались муниципальные депутаты в 125 из 146 муниципальных образований, всего было зарегистрировано 5 638 кандидатов.

К 18:00 11 сентября общая явка в столице составила 32,8%. Дистанционно проголосовали 1 710 742 москвича, очно на избирательных участках свои голоса отдали 645 436 человек.

