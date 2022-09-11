В МО РФ назвали потери ВСУ на николаево-криворожском и харьковском направлениях

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Украинская армия с 6 по 10 сентября потеряла более 4 тысяч человек на николаево-криворожском и харьковском направлениях, еще свыше 8 тысяч ранены, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В общей сложности только на данных двух направлениях с 6 по 10 сентября потери киевского режима составили свыше четырех тысяч убитыми и более восьми тысяч ранеными", – отметил он.
Представитель военного ведомства сообщил о нанесении удара по живой силе и технике 28-й мотопехотной бригады ВСУ при выгрузке на железнодорожной станции Красноармейск в ДНР.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ перебросили войска из Изюма и Балаклеи на донецкое направление.
В ведомстве отметили, что переброска сил осуществлялась в течение трех дней. За это время было выполнено несколько отвлекающих и демонстрационных маневров. Параллельно по противнику наносились артиллерийские, ракетные и авиационные удары для недопущения потерь среди российских солдат.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ВСУ совершили несколько неудачных попыток атак на Николаево-Криворожском направлении – МО
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