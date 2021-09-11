Захарова считает, что журналисты должны жестче реагировать на притеснения российских СМИ

18:18
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что российское журналистское сообщество должно было жестче реагировать на первые случаи притеснения российских СМИ за рубежом. Она привела в пример случай, когда корреспондентам РИА Новости отказали в аккредитации на мемориальные мероприятия в Нью-Йорке в годовщину терактов 11 сентября.
"Если бы российское журналистское сообщество подвергло бы (остракизму) ... тех государственных деятелей в США, тех представителей культуры отмены – не показывали бы, не печатали, не ссылались бы на пресс-релизы и говорили бы, что, покуда вы не оставите наших коллег в покое, мы вас не видим, – все бы было по-другому", – сказала она в ходе форума современной журналистики Вся Россия-2021.
Представитель МИД напомнила, что РИА Новости и издания Sputnik подвергаются политически мотивированным притеснениям за рубежом не в первый раз.Она отметила, что все эти случаи не оставались без ответной реакции.
Ранее Захарова заявила, что Россия не будет зеркально отвечать на притеснения российских журналистов в Великобритании.
Речь идет о документах на получение визы нескольких сотрудников ТАСС, которые отказалась принимать Великобритания.
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