РФ не будет зеркально отвечать на притеснения журналистов в Великобритании – Захарова

17:44
Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Россия не будет зеркально отвечать на притеснения российских журналистов в Великобритании, заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова.
Речь идет о документах на получение визы нескольких сотрудников ТАСС, которые отказалась принимать Великобритания.
"Сара Рейнсфорд (корреспондент BBC. – Прим. ред.) намеренно вводит общественное мнение в заблуждение относительно единичности таких инцидентов. Попытки ТАСС направить коллег своему корреспонденту на замену не увенчались успехом. Это было сделано неоднократно. И BBC об этом знает. И знает об этом Сара Рейнсфорд. У нескольких сотрудников ТАСС просто не были приняты на рассмотрение необходимые документы", – рассказала Захарова.
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Россия не будет зеркально отвечать на действия британской стороны.
"Россия не будет зеркально отвечать на притеснения журналистов РФ в Великобритании, так как меры британских властей находятся "за гранью", – пояснила она.
Захарова добавила, что в РФ готовы пересмотреть решение по визе Сары Рейнсфорд, если Британия выдаст визу российскому корреспонденту.
О том, что Россия отказала в продлении визы британской журналистке Саре Рейнсфорд, стало известно 13 августа. Подобное решение назвали ответом на дискриминацию российских СМИ в Великобритании.
Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что заявления с британской стороны об "усугублении ситуации со свободой слова в РФ" являются ложными.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: