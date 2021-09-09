РФ не будет зеркально отвечать на притеснения журналистов в Великобритании – Захарова

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Россия не будет зеркально отвечать на притеснения российских журналистов в Великобритании, заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова.

Речь идет о документах на получение визы нескольких сотрудников ТАСС, которые отказалась принимать Великобритания.

"Сара Рейнсфорд (корреспондент BBC. – Прим. ред.) намеренно вводит общественное мнение в заблуждение относительно единичности таких инцидентов. Попытки ТАСС направить коллег своему корреспонденту на замену не увенчались успехом. Это было сделано неоднократно. И BBC об этом знает. И знает об этом Сара Рейнсфорд. У нескольких сотрудников ТАСС просто не были приняты на рассмотрение необходимые документы", – рассказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Россия не будет зеркально отвечать на действия британской стороны.

"Россия не будет зеркально отвечать на притеснения журналистов РФ в Великобритании, так как меры британских властей находятся "за гранью", – пояснила она.

Захарова добавила, что в РФ готовы пересмотреть решение по визе Сары Рейнсфорд, если Британия выдаст визу российскому корреспонденту.

О том, что Россия отказала в продлении визы британской журналистке Саре Рейнсфорд, стало известно 13 августа. Подобное решение назвали ответом на дискриминацию российских СМИ в Великобритании.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что заявления с британской стороны об "усугублении ситуации со свободой слова в РФ" являются ложными.