Владимир Машков: электронное голосование особенно уместно в условиях пандемии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Электронное голосование особенно уместно в условиях пандемии коронавируса, рассказал порталу mk.ru актер и режиссер театра и кино, сценарист, кинопродюсер, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.

"Я думаю, что чем больше возможностей у людей выразить свою гражданскую позицию, тем лучше. Особенно электронное голосование уместно сейчас, в пандемию. Все возможности для голосования есть, было бы желание", – сказал Машков.

На сегодняшний день более 1,8 миллиона москвичей подали заявление на участие в электронном голосовании.

Ранее народный артист России, певец и основатель арт-группы "Хор Турецкого" и "SOPRANO Турецкого" Михаил Турецкий сообщил о своем намерении принять участие в дистанционном электронном голосовании на предстоящих выборах.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

