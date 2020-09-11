Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Явка на онлайн-голосование на муниципальных выборах в Москве на 16:00 составила 70%. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Явка по электронному голосованию – 70%", – уведомили в Общественном штабе по контролю и наблюдению за дополнительными выборами муниципальных депутатов.

Голосование проводится среди жителей районов Бабушкинского и Марьино.

Дистанционное электронное голосование началось утром 11 сентября, а завершится в 20:00 субботы, 12 сентября. Днем позже, 13 сентября, отдать свой голос можно будет непосредственно на избирательном участке.

Для участия в выборах нужна постоянная регистрация на территории избирательного округа № 1 в Марьине или избирательного округа № 1 в Бабушкинском районе. В каждом из них выберут двоих муниципальных депутатов.

