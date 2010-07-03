Трамп назвал причины увольнения Болтона

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Дональд Трамп заявил, что отправленный в отставку помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон совершал крупные ошибки и не находил общего языка с важными людьми в администрации, сообщает ТАСС.

"Когда он говорил о "ливийской модели" для (председателя Госсовета КНДР) Ким Чен Ына, это было неправильное заявление. Посмотрите, что случилось с (ливийским лидером Муаммаром) Каддафи. Не нужно было делать такое заявление. Это лишь отбросило нас назад", – заявил Трамп.

Он также заявил, что не был согласен с позицией Болтона по Венесуэле. "Я думаю, что он занимал неприемлемую позицию, и полагаю, что я оказался прав", – добавил президент США.

Трамп уточнил, что Болтон "совершил некоторые очень крупные ошибки", однако у главы США были с ним очень хорошие отношения.

По словам Трампа, он рассматривает пять кандидатур на должность нового помощника по нацибезопасности.

Об отставке Болтона Трамп сообщил во вторник в Twitter. Исполняющим обязанности помощника назначен его нынешний заместитель Чарльз Капперман.