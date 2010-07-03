Умер бывший президент Индонезии Хабиби

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Бывший президент Индонезии Бухаруддин Юсуф Хабиби умер на 84-м году жизни, сообщает агентство Киодо.

Причины смерти не уточняются. Хабиби возглавлял Индонезию с 1998 года по 1999 годы, придя на смену Хаджи Мухаммеду Сухарто, правившего страной на протяжении 30 лет.

Ранее на 96-м году жизни скончался бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе. В 2017 году политика отстранили от власти в результате военного переворота и поместили под домашний арест.