Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе

Фото: ТАСС/AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi

В Зимбабве на 96-м году жизни скончался бывший президент страны Роберт Мугабе.

"Невероятно горько объявлять о смерти отца-основателя Зимбабве и бывшего президента Роберта Мугабе", – написал в Twitter нынешний лидер страны Эммерсон Мнангагва.

Мугабе с 1960-х годов он занимался политической деятельностью. В то время Зимбабве (Южная Родезия) была самоуправляемой колонией Великобритании и находилась под контролем правительства белого меньшинства. В 1987 году Мугабе пришел к власти и возглавлял страну 30 лет.

Благоприятная экономическая ситуация, позволявшая Мугабе в начале 1990-х годов проводить популярные реформы, во второй половине десятилетия сменилась периодом спада. На выборах в 2008 году политик впервые не получил поддержки большинства избирателей.

В 2017 году политика отстранили от власти в результате военного переворота и поместили под домашний арест. При этом Мугабе сохранял популярность среди значительной части населения Зимбабве, а также имидж борца с колониализмом и защитника прав коренных африканцев.

В 1981 году был удостоен Международной награды по правам человека.

