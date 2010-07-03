Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе

08:27
08:27
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Фото: ТАСС/AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi
В Зимбабве на 96-м году жизни скончался бывший президент страны Роберт Мугабе.
"Невероятно горько объявлять о смерти отца-основателя Зимбабве и бывшего президента Роберта Мугабе", – написал в Twitter нынешний лидер страны Эммерсон Мнангагва.
Мугабе с 1960-х годов он занимался политической деятельностью. В то время Зимбабве (Южная Родезия) была самоуправляемой колонией Великобритании и находилась под контролем правительства белого меньшинства. В 1987 году Мугабе пришел к власти и возглавлял страну 30 лет.
Благоприятная экономическая ситуация, позволявшая Мугабе в начале 1990-х годов проводить популярные реформы, во второй половине десятилетия сменилась периодом спада. На выборах в 2008 году политик впервые не получил поддержки большинства избирателей.
В 2017 году политика отстранили от власти в результате военного переворота и поместили под домашний арест. При этом Мугабе сохранял популярность среди значительной части населения Зимбабве, а также имидж борца с колониализмом и защитника прав коренных африканцев.
В 1981 году был удостоен Международной награды по правам человека.
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