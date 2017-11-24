Новый президент вступил в должность в Зимбабве

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Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва взял на себя роль лидера государства, сменив на этом посту Роберта Мугабе.

Он вступил в должность президента с 24 ноября и принял присягу на стадионе в столице страны Хараре, сообщает "Газета.ру".

Роберт Мугабе подал в отставку 23 ноября, после того как парламент объявил ему импичмент. Перед этим экс-лидер страны выдвинул ряд условий сложения полномочий.

Военные, взявшие под контроль парламент и правительственные здания, согласились удовлетворить требования Мугабе. В частности, за ним сохранят его частную собственность и предоставят полный иммунитет ему и его супруге.

Пока Мугабе находился у власти, Зимбабве стала одним из беднейших государств в мире. Экс-президента не раз обвиняли на международном уровне в коррупции и нарушении прав человека, Евросоюз и США ввели против него санкции.