Мугабе подал в отставку после объявления ему импичмента

Фото: AP/Themba Hadebe

Президент Зимбабве Роберт Мугабе подал в отставку после импичмента, объявленного ему парламентом.

О данном решении многолетнего лидера африканского государства заявил спикер парламента Зимбабве, передает РИА Новости.

В партии "Зимбабвийский африканский национальный союз – Патриотический фронт" (ZANU PF), которой до недавнего времени руководил 93-летний Мугабе, перед этим заявили, что у него есть сутки, чтобы сложить полномочия.

Накануне стало известно, что Мугабе согласился на условия отставки с поста президента Зимбабве. Он подготовил письмо, которое должны направить спикеру парламента страны.

Военные, взявшие под контроль парламент и правительственные здания, согласились удовлетворить требования Мугабе. В частности, за ним сохранят его частную собственность и предоставят полный иммунитет ему и его супруге.

Во время правления Мугабе экономика Зимбабве дошла до плачевного состояния: страна входит в число беднейших в мире. Самого лидера государства не раз обвиняли на международном уровне в коррупции и нарушении прав человека, Евросоюз и США ввели против него санкции.