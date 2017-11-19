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Политика

19 ноября, 16:45

Президента Зимбабве Мугабе отстранили с поста главы правящей партии

власть за рубежом

Фото: AP/Themba Hadebe

Президент Зимбабве Роберта Мугабе отстранен от должности главы правящей партии "Африканский национальный союз Зимбабве – Патриотический фронт" (ЗАНУ-ПФ). Освободившийся пост может занять Эммерсон Мнангагва, сообщает Reuters.

В партии призвали Мугабе уйти в отставку с поста президента до 12:00 понедельника, 20 ноября. В противном случае будет начата процедура импичмента.

Главу государства вместе с семьей содержат под домашним арестом, после того, как военные взяли под контроль парламент и правительственные здания.

В пятницу, 17 ноября, он впервые появился на публике, посетив церемонию в университет в столице Хараре. Его приветственная речь сопровождалась неодобрительными возгласами толпы.

93-летний Роберту Мугабе руководит Зимбабве с момента объявления страной независимости в 1980 году.

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