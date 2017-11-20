Фото: AP/Themba Hadebe

Роберт Мугабе согласился на условия отставки с поста президента Зимбабве.

Он подготовил письмо, которое должны направить спикеру парламента страны, сообщает телеканал CNN. Представители военного командования Зимбабве согласились удовлетворить многие требования Мугабе. Это в том числе сохранение за ним его частной собственности, предоставление полного иммунитета ему и его супруге.

Мугабе пригрозили импичментом, если он не покинет президентский пост добровольно до 12:00 20 ноября. Ранее Мугабе заявлял, что отказывается делать это, позднее выразил согласие. Мугабе также сместили с поста главы правящей партии.

Известно, что его с семьей содержат под домашним арестом. Ранее военные взяли под контроль парламент и правительственные здания.