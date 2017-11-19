Президент Зимбабве Мугабе согласился уйти в отставку – СМИ

Фото: AP/Themba Hadebe

Президент Зимбабве Роберт Мугабе согласился уйти в отставку, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в окружении главы государства.

Ранее стало известно, что Мугабе сместили с поста главы правящей партии "Африканский национальный союз Зимбабве – Патриотический фронт" (ЗАНУ-ПФ). Эту должность может занять Эммерсон Мнангагва.

Кроме того, главе государство пригрозили импичментом, если он не покинет президентский пост добровольно до 12:00 понедельника, 20 ноября.

По имеющейся информации, Мугабе вместе с семьей содержат под домашним арестом, после того, как военные взяли под контроль парламент и правительственные здания.