На президентских выборах в Зимбабве победу одержал действующий глава страны

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Действующий глава Зимбабве Эммерсон Мнангагва, победивший на президентских выборах, заявил, что в стране началась новая эпоха и призвал граждан объединиться, чтобы построить "новое Зимбабве", передает РИА Новости.



Согласно данным избирательной комиссии, Мнангагва победил на президентских выборах, набрав 50,8 процента голосов избирателей. Кандидат от MDC Нельсон Чамиза набрал 47,3 процента голосов.

Оппозиционеры не признали результаты голосования и заявили, что оспорят их в суде.

Выборы прошли в понедельник.

Ранее сообщалось, что восемь человек получили ранения при покушении на Мнангагву. Среди пострадавших оказались вице-президент страны Кембо Мохади и министр окружающей среды, воды и климата Оппах Мухингури-Кашири. На стадионе White City Stadium в городе Булавайо прогремел взрыв. Это произошло, когда президент Зимбабве проводил на арене митинг.