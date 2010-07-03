Захарова прокомментировала увольнение Болтона

14:40
14:40
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон скрывал истинное положение дел в американской администрации и пытался обвинить Россию в распространении дезинформации о разногласиях в окружении президента США Дональда Трампа.
"В начале июня текущего года, выступая на форуме, организованном изданием The Wall Street Journal, помощник президента США Джон Болтон заявил, что ряд государств, в том числе Россия, пытается распространить ложную информацию о разногласиях в администрации Дональда Трампа. Прямая цитата: "У нас есть весомые причины полагать, что Северная Корея, Иран, Венесуэла, Россия и Китай решили предпринять попытки распространять дезинформацию об администрации США: о том, что президент и его советники спорят между собой, и о других подобных вещах", – написала Захарова на своей странице в Facebook.
Через три месяца после этого заявления Болтона отправили в отставку. При этом Трамп заявил, что был не согласен с большинством предложений своего помощника. Также мнение Болтона не разделяли и другие представители администрации президента США.
Захарова подчеркнула, что The Wall Street Journal организовало "очередной слет геополитических фантазеров", а Bloomberg цитировало этот фейк Болтона, не проверяя факты.
Она отметила, что сам Болтон "придумал фейк о России" и скрыл истинное положение дел в США.
Во вторник, 10 сентября, Дональд Трамп попросил Болтона подать в отставку. Имя нового помощника президента США по национальной безопасности станет известно на следующей неделе.
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