ЕС поставил Украине почти 224 тысячи артснарядов с начала конфликта – СМИ

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ЕС отправил на Украину почти 224 тысячи артиллерийских снарядов с начала вооруженного конфликта. Об этом пишет AFP со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии Петера Стано.

"Страны-члены поставили примерно 223 800 артиллерийских боеприпасов (самоходная дальнобойная артиллерия, высокоточные боеприпасы и гаубичные боеприпасы) и 2 300 ракет всех типов", – рассказал он.

Стано уточнил, что всего Евросоюз на данный момент потратил на снаряды для ВСУ 1,1 миллиарда евро. Кроме того, по его словам, ЕС рассчитывает поставить Украине один миллион боеприпасов к следующей весне.

С начала 2023 года Киев получил более 25 миллиардов долларов международной финансовой помощи. Внешние ресурсы составили 49,1% всех поступлений в общий фонд государственного бюджета Украины, сообщила глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

В конце июля Штаты объявили о передаче Киеву снарядов для ЗРК Patriot и NASAMS, а также РСЗО HIMARS. Кроме того, сообщалось, что на Украину отправят переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и артиллерийские боеприпасы различного калибра.



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