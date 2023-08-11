YouTube заблокировал канал бывшего американского разведчика Скотта Риттера

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YouTube заблокировал канал экс-разведчика ВС США Скотта Риттера, известного критикой в адрес Киева и западных государств в контексте российской спецоперации. Хостинг объяснил это решение дискриминационными высказываниями Риттера.

"Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний", – говорится в уведомлении, всплывающем при попытке зайти на канал.

Комментируя в беседе с ТАСС решение видеохостинга, Риттер предположил, что так правительство США пытается заглушить голоса, которые озвучивают непопулярные на Западе точки зрения. Он также заметил, что YouTube – не та площадка, которая следует принципам свободы слова.

"Это, очевидно, [пример] вмешательства правительства [США], особенно, давления на американское правительство со стороны Украины, чтобы заставить замолчать голоса, которые высказывают противоположные украинской версии", – сказал экс-разведчик.

Ранее стало известно, что YouTube заблокировал канал российского писателя Захара Прилепина. При этом сам писатель заявил, что воспринимает это действие со стороны видеохостинга как награду.

