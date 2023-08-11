Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20:42

Технологии

YouTube заблокировал канал бывшего американского разведчика Скотта Риттера

Фото: 123RF/photobyphotoboy

YouTube заблокировал канал экс-разведчика ВС США Скотта Риттера, известного критикой в адрес Киева и западных государств в контексте российской спецоперации. Хостинг объяснил это решение дискриминационными высказываниями Риттера.

"Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний", – говорится в уведомлении, всплывающем при попытке зайти на канал.

Комментируя в беседе с ТАСС решение видеохостинга, Риттер предположил, что так правительство США пытается заглушить голоса, которые озвучивают непопулярные на Западе точки зрения. Он также заметил, что YouTube – не та площадка, которая следует принципам свободы слова.

"Это, очевидно, [пример] вмешательства правительства [США], особенно, давления на американское правительство со стороны Украины, чтобы заставить замолчать голоса, которые высказывают противоположные украинской версии", – сказал экс-разведчик.

Ранее стало известно, что YouTube заблокировал канал российского писателя Захара Прилепина. При этом сам писатель заявил, что воспринимает это действие со стороны видеохостинга как награду.

Читайте также

политикатехнологии
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика